 «الدفاع الروسية» ترصد 32 عملية قصف شنها مسلحو «النصرة» بإدلب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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«الدفاع الروسية» ترصد 32 عملية قصف شنها مسلحو «النصرة» بإدلب

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
نشر في: الأحد 25 يوليه 2021 - 8:21 ص | آخر تحديث: الأحد 25 يوليه 2021 - 8:21 ص

 أعلنت وزارة الدفاع الروسية رصد 32 عملية قصف شنها تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا.
وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا اللواء البحري فاديم كوليت - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم /السبت/ - إنه "جرى تسجيل 32 عملية قصف من مواقع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في منطقة إدلب لخفض التصعيد، حيث جرى رصد 19 عملية قصف في محافظة إدلب، و8 في محافظة اللاذقية وعملية قصف في محافظة حلب، و4 في محافظة حماة".
وأشار إلى أن وحدات الشرطة العسكرية الروسية واصلت دورياتها في منطقة منبج بمحافظة حلب.


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