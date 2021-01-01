حملة تنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في قرى حياة كريمة

قالت الدكتورة دعاء محمد، رئيس الإدارة المركزية لخدمات ووسائل تنظيم الأسرة بوزارة الصحة، إن الوزارة حرصت على تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة خلال شهر يوليو، عبر تنفيذ حملة تنشيطية بـ9 محافظات، وإطلاق 10 قوافل للصحة الإنجابية في 7 محافظات أخرى.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، أن الوزارة تستهدف تقديم خدمة تنظيم الأسرة وإتاحتها في قرى حياة كريمة، مؤكدة أن القوافل غطت 30 قرية بالخدمة.

وأشارت إلى تقديم الخدمة لـ313 ألف سيدة منهم 258 حصلت على وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، مؤكدة أن الوزارة تحرص على الوصول إلى السيدات في أماكن قريبة من سكنهم؛ بسبب التخوف من التردد على أماكن تقديم الخدمة الصحية في ظل جائحة كورونا.

وأوضحت رئيس خدمات تنظيم الأسرة بالصحة، أن الوزارة حريصة على تقديم وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول؛ لتقليل التردد على المراكز، بما يساعد في تحقيق التباعد الاجتماعي.

ولفتت إلى أن محافظة الشرقية شهدت تقديم الخدمة بشكل كبير للسيدات بعدد 122 ألف منتفعة منهن 95 سيدة حصلت على وسائل تنظيم الأسرة، قائلة إن المرحلة المقبلة تبدأ شهر أغسطس.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، تقديم الخدمات الصحية والتوعوية لـ 313 ألفًا و105 سيدات ضمن حملة خدمية وتوعوية لتنمية الأسرة بالقرى المدرجة في المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، وذلك بـ 9 محافظات، على مدار عشرة أيام، حيث شملت نشر الوعي وإتاحة خدمات الصحة الإنجابية.