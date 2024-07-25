أكد الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والمتحدث باسم الوزارة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بالتواصل المباشر مع المواطنين في الشارع والعمل على حل جميع مشكلاتهم، معقبا: «الرئيس أكد أن المواطن تحمل الكثير، ومن المهم أن يجد من حكومته آذانًا صاغية تعمل على رفاهيته وضمان حياة كريمة له».

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «صناع القرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، إلى أن وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، وضع خطة مدة 6 أشهر تهدف إلى مرور جميع القيادات على محافظات الجمهورية للاطلاع على المشكلات عن قرب والتواصل مع المواطنين ومقدمي الخدمات الصحية.

وأوضح أنه تم البدء بزيارة 4 محافظات في صعيد مصر بدأت الأحد بتفقد أكثر من 160 مسؤولاً بوزارة الصحة جميع المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية الحكومية والخاصة، للوقوف على مشكلاتهم والتعامل معها بشكل فوري.

ونوه إلى أنه تم التعامل مع مشكلات نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في بعض الأماكن وحلها فوريا خلال جولة محافظة سوهاج اليوم، مضيفا أن «مستويات تجهيز وحدات الرعاية الأساسية والمستشفيات وفق البرنامج الوظيفي المطلوب منها على مستوى عالي وجيد».

وأضاف أنه جرى حل مشكلة تكدس الأطقم الطبية في بعض المناطق ونقصها في مناطق أخرى، مشيرا إلى أنه تم إضافة وتشغيل 50 سرير عناية مركزة جديدة في محافظة سوهاج بالأمس، وذلك بعد توفير الأطقم الطبية اللازمة لها، إلى جانب تشغيل 10 أسرة جديدة اليوم في مستشفى أخميم، و10حضانات وإعادة تشغيل قسم الحروق.