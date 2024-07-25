حماس: كان الأولى اعتقال نتنياهو بدلا من تلميع وجهه أمام العالم

قالت حركة "حماس" الفلسطينية، الخميس، إنه كان من الأولى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "كمجرم حرب وتسليمه لمحكمة الجنايات الدولية بدلا من إعطائه فرصه لتلميع وجهه أمام العالم" من خلال خطابه أمام الكونجرس الأمريكي.

وألقى نتنياهو أمس الأربعاء خطابا أمام الكونجرس الأمريكي في جلسة قاطعها نحو نصف الأعضاء الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ، تنديدا بها في ظل مواصلة الحرب والجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.

و قالت حماس في بيان عبر منصة تليجرام: "كان الأولى اعتقال نتنياهو كمجرم حرب وتسليمه لمحكمة الجنايات الدولية بدلا من إعطائه فرصه لتلميع وجهه أمام العالم والتغطية على عمليات القتل الجماعي والتطهير العرقي في قطاع غزة"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وأضافت: "خطاب نتنياهو يعكس عمق أزمته العسكرية والأمنية والدولية، حيث حاول التغطية عليها علنياً بفلسفة الهزائم التي تكبدها جيشه في غزة".

وتابعت: "كما حاول الترويج لانتصارات وهمية بتحريره عددا من الأسرى، متناسيا المجازر المروعة التي ارتكبها بحق المدنيين في رفح و النصيرات أثناء تحريرهم".

وفي خطابه الذي استمر نحو ساعة أمام الكونجرس، زعم نتنياهو أنه "لم يقتل أي مدني في رفح (جنوب قطاع غزة)"، وهاجم المتظاهرين المناهضين لإسرائيل متهما إياهم بأنهم "لعبة في أيدي إيران"، وادعى أن طهران تمول الاحتجاج ضد إسرائيل.

كما هاجم نتنياهو مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان الذي أكد أن إسرائيل تجوع الفلسطينيين بغزة واتهمه بـ"الهراء والتلفيق".