منظمة حقوقية: 10% من أهالي غزة استشهدوا أو أصيبوا أو فقدوا

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قوله إن نحو 10% من أهالي غزة استشهدوا أو أصيبوا أو فقدوا في الحرب على القطاع.

وأضاف المرصد أن نحو 50 ألف فلسطيني استشهدوا أو فقدت آثارهم تحت أنقاض المباني، مشيرا إلى إصابة نحو 100 ألف فلسطيني آخرين بجروح، غالبيتهم من المدنيين أطفالًا ونساءً.

وتابع: "فقدت آثار حوالي 3 آلاف فلسطيني بعد أن تم اعتقالهم من قطاع غزة، ولم يعرف مصيرهم بعد".

وأوضح المرصد أن "تقديراتنا تظهر وجود ما لا يقل عن 51 ألف حالة وفاة منذ بدء الحرب بسبب الحصار وغياب الرعاية الطبية"، مشيرا إلى أن معدل الوفاة الطبيعية في قطاع غزة كان يقدر بنحو 3.5 لكل ألف نسمة وارتفع إلى معدل 22 لكل ألف نسمة خلال حملة الإبادة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكرت مصادر طبية لشبكة "الجزيرة" أن 31 شهيدا وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس منذ الصباح.