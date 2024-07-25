موسكو تحذر أرمينيا من التحول نحو الغرب والسير على درب أوكرانيا

حذرت روسيا أرمينيا من التحالف مع الغرب، معبرة عن قلقها من أن تسلك يريفان نفس المسار الذي سلكته أوكرانيا بعد الإطاحة بالرئيس الأوكراني الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش في عام 2014.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الأربعاء إنه بينما يحق لأرمينيا اختيار اتجاهها السياسي، تأمل موسكو في تجنب تكرار التحول الجيوسياسي الذي شهدته أوكرانيا.

وردا على الإطاحة بيانوكوفيتش في عام 2014، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم ودعمت احتلال القوى الموالية لموسكو لأجزاء من دونباس. وقبل أكثر من عامين، شنت روسيا حربها الشاملة على أوكرانيا.

وفي القوقاز، لطالما اعتُبرت روسيا قوة حماية لأرمينيا. ومع ذلك، فقد شهدت العلاقات فتورا مؤخرا حيث يتجه رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ببلاده نحو الغرب.

ونتيجة لذلك، تنحت روسيا جانبا بينما استولت القوات الأذربيجانية على إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه، الواقع بين يريفان وباكو.

ومع ذلك، أكد بيسكوف أن روسيا ما زالت تعتبر أرمينيا حليفة وتريد الاستمرار في التعاون مع البلاد.