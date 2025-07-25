سجّل معبد الكرنك في الأقصر، إقبالًا سياحيًا لافتًا خلال الأسبوع الماضي، حيث تجاوز عدد زائريه 15 ألف سائح من مختلف الجنسيات، في مؤشر على استمرار جاذبية المقصد السياحي المصري، رغم ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح مصدر مسؤول بالمعبد لـ"الشروق" أن الزوّار توافدوا من دول متعددة، أبرزها: الولايات المتحدة، أستراليا، كولومبيا، ألمانيا، الصين، إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، روسيا، الأرجنتين، والمكسيك، فضلًا عن سائحين من الدول العربية والأفريقية، إلى جانب الزائرين المصريين.

وأضاف أن ذروتي الزيارة تتركزان في فترتين: الصباح الباكر (من السابعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا)، وما بعد الظهيرة (من الثالثة عصرًا حتى السادسة مساءً)، حيث يفضّل السائحون القيام بجولاتهم في أوقات تنخفض فيها درجات الحرارة نسبيًا.

وأشار المصدر إلى أن العديد من السياح أبدوا انبهارهم بعظمة معبد الكرنك، وما يتميز به من تصميمات معمارية وتفاصيل فنية تعكس عراقة الحضارة المصرية القديمة، مؤكدين أن حرارة الطقس لم تُثنِهم عن الاستمتاع بزيارتهم لهذا المعلم الفريد.

ويُعد معبد الكرنك أحد أضخم المجمعات الدينية في العالم القديم، ويواصل الحفاظ على مكانته المرموقة على خريطة السياحة العالمية، لا سيما في ظل مشروعات التطوير والتحسينات الجارية التي تنفذها وزارة السياحة والآثار للارتقاء بتجربة الزائرين.