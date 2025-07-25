كييف تسعى لإنتاج ما يصل إلى 1000 طائرة مسيرة اعتراضية يوميا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه المصور بتقنية الفيديو مساء اليوم الجمعة، إن أوكرانيا تخطط لزيادة إنتاجها من الطائرات المسيرة الاعتراضية بشكل كبير لمواجهة الهجمات الروسية المتواصلة بالطائرات المسيرة.

وأوضح زيلينسكي، أن هناك خطة مؤكدة لإنتاج ما بين 500 إلى 1000 طائرة مسيرة اعتراضية يوميا، رغم اعترافه بصعوبة هذه المهمة.

وتم تحديد موعد نهائي محدد، وأصبح المسئولون المعنيون يتحملون بشكل شخصي مسئولية تنفيذ الخطة.

يُذكر أن الطائرات المسيرة أصبحت تلعب دورا متزايد الأهمية في العمليات القتالية للطرفين المتحاربين في أوكرانيا، حيث يتم استخدامها على الجبهات وفي شن هجمات على المناطق الخلفية.