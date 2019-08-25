الإفتاء: يجوز للإنسان تقسيم تركته كما يشاء حسبما يراه محققا للمصلحة

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه «يجوز للإنسان أن يتصرف في تركته كما يشاء»، وذلك ردًا على سؤال حول حكم الشرع في تمييز إنسان لابن مريض في الميراث عن باقي أبناءه.

وأوضحت «الإفتاء»، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد، أنه «يجوز للإنسان أن يتصرف في ملكه في حال كمال أهليته بالبلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر عليه أو كونه في مرض الموت بشتى أنواع التصرفات المشروعة كما يشاء حسبما يراه محققًا للمصلحة، كمواساة في حاجة أو مرض أو بلاء، ولا يكون بذلك مرتكبًا للجور أو الحيف؛ لوجود علة التفضيل».



