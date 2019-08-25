الأمن يضبط عاملًا تعدى جنسيًا على ابنته الطفلة في الشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، الأحد، القبض على عامل؛ متهم بالتعدي جنسيًا على ابنته الطفلة، عمرها 15 سنة، داخل منزله بدائرة مركز شرطة ههيا.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا يتهم "م.ذ.م" عامل، بالتعدي جنسيًا على ابنته الطفلة "ن" 15 سنة، داخل منزله بدائرة مركز شرطة ههيا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالمركز، برئاسة الرائد أحمد شاهين، رئيس المباحث، من ضبط الأب المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3619 جُنح ههيا لسنة 2019، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.