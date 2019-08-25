تجديد حبس المتهم بانتحال صفة مستشار بالسويس 15 يوما

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قررت، اليوم الأحد، النيابة العامة تجديد حبس المتهم بانتحال صفة مستشار بمحافظة السويس، 15 يوم على ذمة التحقيقات.

وتبين من تحريات مديرية أمن السويس، حيازة المتهم كارنيهات مزورة ومستندات لاستخدامها في عمليات النصب.

وكشفت التحريات أن المتهم الذي جرى ضبطه من إدارة مرور السويس، كان يقود سيارة ملاكي تحمل ألواح معدنية مزورة، تحمل صفة هيئة قضائية، وهارب من حكم بالسجن 10 أعوام.

وأكدت التحريات، أن المتهم أيضا متهم في قضايا توقيع شيكات وإيصالات أمانة دون رصيد، منوهة بأن جميع الكارنيهات التي يحملها وتحمل صفة مستشار مزورة.

كما اكتشف ضباط المباحث، أن المتهم لديه صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، يدعي من خلالها أنه مستشار للنصب على المواطنين.

كان اللواء محمد عبدالله رشاد قائد مرور السويس، قاد حملة أمنية موسعة بشوارع المحافظة، لضبط الحالة المرورية بجميع الأحياء.

وخلال كمين أمني قام ضباط مباحث مرور السويس بقيادة المقدم محمد ماهر رئيس مباحث مرور السويس، والنقيب محمد عزب والرائد احمد إسماعيل بتوقيف سيارة ماركة "BMW"، تحمل ألواح معدنية مدون عليها هيئة قضائية، وبفحصها تبين أنها ألواح معدنية مزورة.

وبفحص قائد السيارة الذي ادعى أنه يعمل بهيئة قضائية، تبين انتحاله للصفة، وبحوزته مستندات مزورة، ولا يعمل بأي هيئة قضائية.