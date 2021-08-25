الرئيس اللبناني يوقع مرسوما لتكليف القوى العسكرية والأمنية بالرقابة على الطاقة

أكدت الرئاسة اللبنانية، أن الرئيس ميشال عون وقع مرسوما يقضي بتكليف القوى العسكرية والأمنية والشرطة البلدية بفرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها، وذلك اعتبارا من منتصف الشهر الجاري وحتى 15 سبتمبر المقبل، والعمل على تفريغ وإقفال جميع المستوعبات المخصصة لتخزين الوقود المخالفة للأصول والأنظمة المرعية الإجراء على كل الأراضي اللبنانية.

كما وقع الرئيس عون مرسوما بتاريخ اليوم يقضي بإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة 600 مليار ليرة لبنانية، غايتها إعطاء مساعدة اجتماعية طارئة لجميع موظفي الإدارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية، بالإضافة إلى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.

وتحدد قيمة المساعدة بما يساوي أساس الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي من دون أي زيادات مهما كان نوعها أو تسميتها، على أن تسدد على دفعتين متساويتين.