إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة

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أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق اليوم الأربعاء في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن مئات الفلسطينيين تظاهروا قرب السياج الفاصل شرق خان يونس جنوب قطاع غزة بدعوى من الفصائل الفلسطينية للاحتجاج على تشديد الحصار الإسرائيلي على القطاع.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي المرابطة خلف السياج الفاصل أطلقت الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان الذين عمدوا إلى رشقها بالحجارة وإطلاق بالونات حارقة.

وخلال مهرجان سبق الاحتجاجات، أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي وجود "توافق وطني فلسطيني" على استمرار الفعاليات الشعبية حتى كسار الحصار الإسرائيلي.

وقال الهندي إنه لا يمكن لإسرائيل "أن تنعم بالهدوء وهي تمنع عن غزة الدواء والغذاء"، مضيفا أن "رسالة غزة الحرة أنها لن تستسلم لكم ولإرادتكم وغطرسة القوة لن تجدي نفعًا".

واعتبر الهندي أن على إسرائيل "وقف كل أشكال المماطلة والتسويف فيما يخص رفع حصار غزة والسماح بإعادة إعمارها، وعلى العالم والوسطاء أن يتحمّلوا مسؤوليتهم".

وفي وقت سابق اليوم توفى شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة يوم السبت الماضي بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن "أسامة ادعيح من مخيم جباليا للاجئين (32 عاما) استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال يوم السبت الماضي شرق غزة".

وكان نحو 42 فلسطينيا أصيبوا بجروح برصاص الجيش الإسرائيلي وصفت حالة اثنين منهم بالحرجة خلال احتجاجات نظمتها الفصائل الفلسطينية قرب السياج الحدودي شرق غزة تضامنا مع القدس وللمطالبة برفع الحصار عن القطاع.

ورعت مصر اتفاقا لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في 21 مايو الماضي لإنهاء جولة قتال عنيفة خلفت مقتل أكثر من 250 فلسطينيا و13 شخصا في إسرائيل فضلا عن تدمير واسع في المنازل والبني التحتية في القطاع.

وسمحت إسرائيل عقب وقف إطلاق النار بفتح جزئي لمعابر قطاع غزة وإدخال الاحتياجات الإنسانية الأساسية مع إبقاء قيودا واسعة على الواردات وعمليات التصدير بحسب مصادر فلسطينية.