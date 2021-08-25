منظمة التعاون الإسلامي تدعو الجزائر والمغرب إلى تغليب المصالح العليا بينهما

دعت منظمة التعاون الإسلامي الجزائر والمغرب، اليوم الأربعاء، إلى تغليب المصالح العليا بينهما.

وتأتي دعوة المنظمة غداة إعلان الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.

ودعت الأمانة العامة للمنظمة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إلى "تغليب المصالح العليا للبلدين الشقيقين ومبدأ حسن الجوار، خاصة أن البلدين يجمعهما تاريخ ومصالح مشتركة وهما عضوان فاعلان في منظمة التعاون الإسلامي ومؤثران في العمل الإسلامي المشترك".

كما دعت المنظمة إلى اعتماد لغة الحوار لحل ما قد يطرأ من اختلاف في وجهات النظر.

وكان وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، أعلن أمس قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، وقال إن الجزائر ترفض أن تخضع لسلوكيات مرفوضة وتدينها بقوة تتبناها المغرب.

وردت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالإعراب عن أسفها "للقرار الأحادي" الذي اتخذته الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ووصفت القرار بـ"غير المبرر". ولكنها اعتبرت أنه كان "متوقعا بالنظر إلى منطق التصعيد الذي تم رصده خلال الأسابيع الأخيرة".