 كوكا على مقاعد بدلاء أولمبياكوس في مواجهة أبولون القبرصي بالدوري الأوروبي - بوابة الشروق
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كوكا على مقاعد بدلاء أولمبياكوس في مواجهة أبولون القبرصي بالدوري الأوروبي

محمد عاطف
نشر في: الخميس 25 أغسطس 2022 - 8:36 م | آخر تحديث: الخميس 25 أغسطس 2022 - 8:38 م

أعلن الإسباني كارلوس كوربيران المدير الفني لفريق أولمبياكوس اليوناني، التشكيل الذي سيخوض مواجهة أبولون ليماسول القبرصي مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات مسابقة الدوري الأوروبي.

ويستضيف فريق أولمبياكوس نظيره أبولون القبرصي على ملعب كارايسكاكيس، في التاسعة مساء اليوم الخميس، في مباراة الإياب من الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي.

وفضل الإسباني كوربيران مدرب فريق أولمبياكوس، عدم الدفع بـ أحمد حسن كوكا مهاجم منتخبنا الوطني، في التشكيل الأساسي لفريقه في مباراة اليوم الخميس أمام أبولون.

يُذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت في قبرص يوم الخميس الماضي، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

 


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