سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط 5 هاربين من أحكام، خلال حملات أمنية في 4 محافظات.

وضبطت الأجهزة الأمنية شخص مقيم بدائرة مركز شرطة ببا ببنى سويف، هارب من تنفيذ 127 حكما بإجمالى مدد حبس بلغت 180 سنة، وكفالات وغرامات مالية.

وضبط شخص - مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية- هارب من تنفيذ 64 حكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 32 سنة ، وكفالات وغرامات مالية.

وضبط شخص- مقيم بدائرة مركز شرطة كفرالدوار بالبحيرة- هارب من تنفيذ 106 أحكام حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 98 سنة، وكفالات مالية.

وضبط شخص- مقيم بدائرة مركز شرطة الرياض بكفرالشيخ- هارب من تنفيذ 51 حكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 25 سنة، وكفالات مالية.

والقبض على شخص- مقيم بدائرة مركز شرطة الرياض بكفرالشيخ- هارب من تنفيذ 34 حكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 23 سنة ، وكفالات مالية.

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.