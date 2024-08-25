جيش الاحتلال يزعم عدم تعرض قواعده العسكرية لأضرار هجوم حزب الله

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عدم تعرض قواعده العسكرية لأضرار جراء قصف حزب الله اللبناني.

وقال في بيان أوردته إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه ينفي تعرض أي قاعدة عسكرية في إسرائيل لقصف حزب الله.

وأضاف البيان أن كل التقديرات الأمنية تقضي بأن حزب الله خطط لإطلاق مئات الصواريخ والقذائف، معظمها على شمال إسرائيل، وفق وكالة سبوتنيك.

ولفت إلى أنّ هجمات سلاح الجو الإسرائيلي التي نفذت الليلة كانت واسعة النطاق من أجل إزالة تهديد حزب الله على بلاده.

وشنّ جيش الاحتلال ضربات استباقية صباح اليوم، على لبنان لمنع هجوم كبير من "حزب الله"، الذي رد بدوره بإطلاق 100 صاروخ على شمال إسرائيل.

فيما أعلن حزب الله في بيان، بدء الهجوم على إسرائيل، ردا على عملية اغتيال القيادي الكبير في الحزب فؤاد شكر، مؤكدا استهداف هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقًا.