الحوثيون يشيدون بهجوم حزب الله على إسرائيل ويتعهدون بهجوم مماثل

أشادت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن بهجوم حركة حزب الله اللبنانية المتحالفة معها ضد إسرائيل، وقالت إن هجومها الخاص "آت لا محالة".

وكان حزب الله قد أعلن في وقت سابق اليوم الأحد أنه أكمل الجزء الأول من هجومه الانتقامي لمقتل قائد عسكري رفيع المستوى. وهاجم الجيش الإسرائيلي أهدافا في جنوب لبنان ووصف ذلك بأنه "عمل دفاع عن النفس".

وهنأ المكتب السياسي للحوثيين حزب الله وزعيمه حسن نصر الله على ما وصفه بـ"الهجوم الكبير والشجاع" و"الرد القوي والفعال" ضد إسرائيل، حسبما أفادت قناة المسيرة، الناطقة باسم الجماعة المسلحة اليمنية.

وقال المكتب، وفقا للقناة: "نؤكد أن الرد اليمني آتٍ لا محالة".

وكان الحوثيون قد أعلنوا عن عدة هجمات ضد إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر من العام الماضي.

كما هاجم المسلحون السفن في البحر الأحمر وقالوا إنهم يسعون إلى إنهاء الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة.