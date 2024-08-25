البحيرة: استخراج جسم غريب من رئة طفل بإحدى مستشفيات بدمنهور

نجح فريق طبي بمستشفى دار الطفل في دمنهور بمحافظة البحيرة في إجراء عملية منظار عاجلة لاستخراج جسم غريب من رئة طفل كان يعاني من اختناق شديد وإعياء تام.

وقال الدكتور محمد النجار رئيس قسم الأنف والأذن بالمستشفى، إن قسم الاستقبال بالمستشفى استقبل طفل في حالة اختناق شديد وإعياء تام، وعلى الفور تم عمل أشعة وسونار على الصدر الذي أوضح وجود انسداد تام بالرئة اليُسرى، وكان القرار سريع بعمل منظار قصبة هوائية.

وأوضح أنه تمت عملية المنظار في حالة خطيرة بسبب سوء حالة الطفل؛ مما أدى إلى وضعه على جهاز التنفس الصناعي، مؤكدا نجاح عملية المنظار وعودة تنفس الطفل إلى وضعهِ الطبيعي بعد استخراج جسم غريب من الرئة اليسرى.

وتوجهت أسرة الطفل بالشكر لرئيس مجلس إدارة المستشفى، الدكتور حاتم مسعود وللفريق الطبي الذي تصرف بسرعة ومهارة مع حالة طفلهم، وعلى رأسهم الدكتور محمد النجار، والدكتور أحمد الشرقاوي استشاري التخدير، وفريق العناية المركزة الدكتورة هبه رمزي، والدكتور محمود الجندي، والدكتور محمد صقر، وفريق التمريض بالمستشفى، وفريق العمل الإداري بقيادة محمود الزرقاني المدير الفني للمستشفى.

وذكر رئيس مجلس إدارة المستشفى، أنه تم استحداث إدارة جديدة مهمتها تطوير مهارات فرق العمل باستمرار وتحديث جميع الإدارات لرفع كفاءة الأداء داخل المستشفى من أجل تقديم خدمة طبية جيدة للأطفال والعناية الصحية بهم.