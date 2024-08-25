مقتل وفقدان 27 شخصا إثر غرق قارب يقل مهاجرين إثيوبيين قبالة سواحل اليمن

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأحد، مقتل 13 شخصا وفقدان 14 آخرين جراء غرق قارب يقل مهاجرين إثيوبيين قبالة سواحل اليمن.

وقالت المنظمة في بيان صحفي: "لقي 13 شخصا مصرعهم بشكل مأساوي فيما لا يزال 14 آخرون في عداد المفقودين بعد غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل محافظة تعز اليمنية يوم الثلاثاء الماضي".

وأضاف البيان، أن القارب الذي غادر جيبوتي غرق وعلى متنه 25 مهاجرا إثيوبيا إلى جانب مواطنين يمنيين بالقرب من مديرية ذوباب في محافظة تعز.

وذكر البيان، أن من بين المتوفين 11 رجلا وامرأتين تم انتشال جثثهم على طول سواحل باب المندب بالقرب من مديرية ذوباب.

وأشار البيان، إلى أن عمليات البحث تستمر على أمل العثور على المهاجرين المفقودين المتبقين والقبطان اليمني ومساعده.

وتحدث البيان، أنه رغم الجهود المضنية، لا تزال أسباب غرق القارب غير واضحة حتى الآن.