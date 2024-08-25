سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يستضيف ليفربول نظيره برينتفورد، مساء اليوم الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025.

يدخل ليفربول بقيادة محمد صلاح مباراة برينتفورد بمعنويات مرتفعة من أجل مواصلة الانتصارات في البريميرليج بعد تحقيق الفوز في الجولة الأولى على إيبسويتش تاون بثنائية دون رد.

وكانت مباراة ليفربول وإيبسويتش تاون قد شهدت تسجيل النجم المصري محمد صلاح لرقم قياسي حيث تمكن من التسجيل في الجولة الافتتاحية للمرة الثامنة على التوالي بواقع 9 أهداف لينفرد برقم تاريخي.

بينما استهل برينتفورد مشواره في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي بالفوز على كريستال بالاس بهدفين لهدف، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية من معقل الريدز في آنفيلد.

يتواجد ليفربول في المركز السادس قبل مواجهة الليلة ولديه 3 نقاط، بينما يتواجد برينتفورد في المركز بنفس العدد من النقاط 3 نقاط أيضا.

موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد

تنطلق مباراة ليفربول ضد برينتفورد في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد

تذاع مباراة ليفربول ضد برينتفورد في الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي، عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 .