وزير ألماني يدعو إلى تشديد قوانين حيازة السكاكين بعد هجوم زولينجن

أعرب روبرت هابيك نائب المستشار الألماني عن تأييده لتشديد قوانين حيازة الأسلحة، وذلك عقب الهجوم القاتل الذي وقع في مهرجان بمدينة زولينجن غربي ألمانيا.

وقال هابيك "لا نعرف ما إذا كان من الممكن منع الجريمة الرهيبة في زولينجن بفرض قوانين أكثر صرامة، ولكن من الضروري والمناسب ببساطة تشديد القيود على الأسلحة".

وتابع هابيك، وهو من حزب الخضر، "وجود المزيد من المناطق الخالية من الأسلحة وفرض قوانين أكثر صرامة - لا أحد في ألمانيا يحتاج إلى أدوات القطع والطعن في الأماكن العامة. لم نعد نعيش في العصور الوسطى".

ويعد هابيك من بين عدد من القادة السياسيين الألمان الذين دعوا إلى تشديد قواعد الأسلحة عقب الهجوم الذي وقع يوم الجمعة، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عدة آخرين.

وكانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر من الحزب الاجتماعي الديمقراطي قد دعت إلى تشديد قوانين الأسلحة بشكل كبير.

ومن جانبه، قال وزير العدل ماركو بوشمان، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الحر الذي عارض حتى الآن دعوات فيزر، لصحيفة "فيلت آم زونتاج" إنه يتعين على الوزراء مناقشة ما إذا كانت القوانين الجديدة "يمكن أن تسهم في تعزيز مكافحة هذا النوع من جرائم الطعن".