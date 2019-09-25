ارتفاع حصيلة قتلى زلزال باكستان إلى 32 شخصا والأمطار تعرقل عمليات الإنقاذ

أعلن مسؤولون، اليوم الأربعاء، أن حصيلة قتلى الزلزال الذي وقع في شمال شرقى باكستان ارتفعت إلى 32 شخصا، بينما سارعت فرق الإنقاذ للوصول إلى الضحايا وسط الأمطار الغزيرة.

وضرب الزلزال القوي مناطق في باكستان، بما في ذلك مناطق من الشطر الخاضع لإدارة باكستان من إقليم كشمير، بعد ظهر أمس الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات وإلحاق أضرار بالمنازل والمتاجر والطرق.

وقال قائد الشرطة المحلي، ساردار جلفراز خان، إن ما لا يقل عن عشرة أشخاص توفوا متأثرين بجراحهم خلال الليل في منطقة ميربور الأكثر تضررا في كشمير الباكستانية، لترتفع حصيلة القتلى إلى 30 شخصا في هذه المنطقة وحدها.

وأفاد مسؤول الإنقاذ المحلي جام سجاد بأن شخصين آخرين على الأقل، بينهما طفل، قتلا في مدينتين مختلفتين بإقليم البنجاب شرقي البلاد.

وقال سعيد الرحمن، مسؤول إنقاذ في منطقة ميربور، إن أكثر من 450 مصابا يتلقون العلاج في مستشفيات بالمنطقة.

وأضاف أن نحو 150 شخصا منهم في حالة حرجة، ما يثير مخاوف من ارتفاع عدد القتلى.

وذكر سجاد إن نحو 20 شخصا آخرين أصيبوا في مدينة جيلوم الباكستانية حيث كان مركز الزلزال.

وأوردت هيئة الأرصاد الجوية في باكستان أن الزلزال بلغت شدته 8ر5 درجة على مقياس ريختر، في الوقت الذي ذكرت فيه هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال كانت شدته 5.2 درجة على مقياس ريختر.

وقال مسؤول الشرطة خان إن باكستان بدأت جهود الإنقاذ وعبأت أجنحة الهندسة والطيران في الجيش أمس الثلاثاء، لكن عملياتهم تعطلت بسبب الأمطار الغزيرة اليوم الأربعاء.

فيما قال سعيد الرحمن: "نعتقد أن بعض الناس ربما ما زالوا محاصرين، لكن لا يمكننا الوصول إليهم لأن الطرق تضررت والأمطار غزيرة".

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في إسلام أباد هطول أمطار غزيرة في المنطقة خلال الأيام الأربعة القادمة.