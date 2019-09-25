أمريكا تطلق مركز الصويا المتميزة فى مصر

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن إنشاء مركز الصويا المتميزة بالشراكة مع عدد من المؤسسات والجهات فى القطاع الزراعى المصرى بما فى ذلك الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، وجامعة القاهرة، بتمويل ودعم جهاز الخدمة الزراعية الخارجية التابع لوزارة الزراعة الأمريكية.

وشارك كل من القائم بأعمال السفير الأمريكى فى القاهرة توماس جولدبرجر ونائبة وزير الزراعة منى محرز والمدير الإقليمى للمجلس الأمريكى لتصدير الصويا لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا برنت باب فى إطلاق مركز الصويا المتميزة أمس الأول الإثنين بإحدى المنشآت التابعة لجمعية وورلدفيش فى عبّاسة، بمحافظة الشرقية، وفق بيان للسفارة الأمريكية أمس.

وشدد البيان على أن مصر استوردت أكثر من 2.64 مليون طن مترى من الصويا الأمريكية هذا العام (بقيمة تقارب 900 مليون دولار) لتوفير العلف لصناعة الدواجن المحلية سريعة النمو والصناعات الغذائية والسمكية وصناعة منتجات الألبان، «حيث تعد مصر أسرع الأسواق نموًا لفول الصويا الأمريكى».

وأوضح «جولدبرجر» أن الولايات المتحدة ومصر لديهما علاقة ممتدة وراسخة فى المجال الزراعى، مضيفا «بناءً على التعاون الممتد عبر عقود يُنشئ المجلس الأمريكى لتصدير الصويا مركزا للصويا المتميزة ليعمل على تقديم التدريب والموارد التى يحتاجها أعضاء المركز فى منظومة سلسلة القيمة للصويا، وبخاصة منتجو الماشية والأعلاف».

ولفت إلى أن الصويا الأمريكية تعد مكونًا رئيسيًا للصناعات الغذائية الكبرى فى مصر، بما يدعم عشرات الآلاف من الوظائف المحلية والأمن الغذائى.