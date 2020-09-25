زيادة عجز الميزانية في بريطانيا إلى 222 مليار دولار بسبب جائحة كورونا

كشفت بيانات اقتصادية اليوم الجمعة، أن معدل اقتراض الحكومة البريطانية ارتفع إلى 7ر173 مليار جنيه استرليني (222 مليار دولار) خلال الشهور الخمسة الأولى من العام المالي، مع استمرار ارتفاع تكاليف جائحة فيروس كورونا.

وذكر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا اليوم الجمعة، أن عجز الميزانية في شهر أغسطس وحده بلغ 9ر35 مليار جنيه استرليني.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن إجمالي ما اقترضته الحكومة البريطانية منذ بدء فرض الاغلاق الوطني للتصدي للجائحة في مارس الماضي يفوق ما اقترضته خلال عام كامل في أعقاب الأزمة المالية خلال عامي 2008 و2009.

وصدرت هذه البيانات بعد يوم من اعلان وزير المالية البريطاني ريشي سوناك عن خطة بقيمة 5 مليار جنيه إسترليني لإنقاذ الملايين من فرص العمل والأعمال من حدوث أزمة اقتصادية خلال الشتاء المقبل، حيث ينذر ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا بعرقلة الاقتصاد البريطاني.