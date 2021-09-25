نفوق عدد من الخيول الهاربة إثر اصطدام قطار بها في ألمانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نفقت ثلاثة أفراس هاربة بعد أن صدمها قطار عند تقاطع شمال شرقي مدينة شتوتجارت جنوب غربي ألمانيا.

كما ذكرت الشرطة الألمانية اليوم السبت أن سائق القطار و45 راكبا لم يصب منهم أحد بأذى إثر الحادث.

بدأت الشرطة الاتحادية التحقيقات.

وقع الحادث في وقت مبكر من صباح اليوم السبت في حوالي الرابعة وخمسين دقيقة صباحا.

كانت الحيوانات قد تركت حظيرتها وانطلقت إلى القضبان عند التقاطع.

وقد تضرر القطار لكنه تمكن من المتابعة إلى المحطة التالية.

أغلقت السلطات الطريق البري والسكة الحديدية لعدة ساعات بعد الحادث حتى أعيد الأمر إلى نصابه.