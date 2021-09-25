كريم محمود عبد العزيز ينتهي من تصوير «من أجل زيكو»

انتهى الفنان كريم محمود عبد العزيز من تصوير أحدث أفلامه "من أجل زيكو"، المقرر عرضه خلال الموسم الشتوي المقبل.

تدور أحداث الفيلم حول كريم محمود عبد العزيز الذي يعمل على عربة نقل موتى ومتزوج من منة شلبي ولديهما ابن، ويعاني والده من مرض الزهايمر، ومع تتابع الأحداث تصل مذيعة بطريق الخطأ إلى منزل كريم محمود عبد العزيز وتخبره أن ابنه فاز بجائزة؛ لتمتعه بذكاء كبير، ولكنه يصر على قول أن ابنه غبي.

"من أجل زيكو" يشارك في بطولته بجانب كريم محمود عبد العزيز ومنة شلبي، كل من محمود حافظ، ومحمد محمود، وعمرو عبد الجليل، وظافر العابدين، وإسعاد يونس، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

يعرض للنجم كريم محمود عبد العزيز بدور العرض، حاليا، فيلم "موسى"، الذي يشارك في بطولته إياد نصار، وأسماء أبو اليزيد، وأحمد حاتم، وسارة الشامي، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف، أبرزهم أمير كرارة، وأحمد العوضي، وظافر العابدين، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي