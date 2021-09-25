مصدر يمني: 100 قتيل في صفوف الحوثيين بمعارك في شبوة ومأرب

كشف مصدر عسكري يمني، اليوم السبت، عن سقوط أكثر من 100 قتيل في صفوف الحوثيين خلال 5 أيام في معارك عنيفة شهدتها محافظتي شبوة ومأرب.



وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "معارك عنيفة اندلعت بين الجانبين إثر هجوم عنيف شنته قوات الجيش لاستعادة جميع أجزاء مديريات عسيلان وعين بيحان بمحافظة شبوة، (جنوب شرقي البلاد)، من قبضة ميليشيا الحوثي".



وأكد المصدر أن "قوات الجيش تمكنت من استعادة مواقع عدة في عسيلان وعين، فيما لا تزال المعارك مستمرة".



وفي محافظة مأرب، شرقي البلاد، أفاد المصدر بأن معارك عنيفة اندلعت على أطراف مديرية حريب، جنوباً، عقب هجوم واسع شنته ميلشيا الحوثي من محاور عدة باتجاه مواقع الجيش.



وأشار المصدر إلى أن "مقاتلات التحالف الداعم للشرعية، استهدفت بغاراتها الجوية مواقع وتعزيزات للميليشيا، مخلفة خسائر مادية وبشرية في صفوفها، فيما أسقطت قوات الجيش طائرة مسيرة للحوثيين، في جبهة حريب".



وخلفت المعارك التي شهدتها محافظتا شبوة ومأرب، وفقاً للمصدر، أكثر من 100 قتيل من الحوثيين، فضلا عن إصابة وأسر العشرات منهم، مشيرا إلى سقوط نحو 30 قتيلا في صفوف الجيش.



وصعد الحوثيون مؤخراً من هجماتهم المسلحة باتجاه محافظتي شبوة ومأرب، محاولين السيطرة على مدينة مأرب لما لها من أهمية استراتيجة كبيرة.