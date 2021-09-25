انهيار الريال اليمني مجددا في مناطق سيطرة الحكومة أمام العملات الأجنبية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهد الريال اليمني، اليوم السبت، انهياراً قياسياً جديداً أمام العملات الأجنبية، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وقالت مصادر مصرفية لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، "إن سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني بلغ ألفا و خمسة وتسعين ريالا ، فيما بلغ سعر الريال السعودي 303 ريالات يمنية" .

وينعكس هذا الارتفاع على أسعار المواد الغذائية والمستلزمات الأخرى، في ظل انعدام مصادر الدخل لدى كثير من اليمنيين وضعف القوة الشرائية.

ويأتي هذا الارتفاع، مع استمرار الاحتجاجات المتقطعة للمواطنين بسبب تردي الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار وسوء الخدمات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

يأتي ذلك في الوقت الذي استمر فيه استقرار العملة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، اذ يساوي الدولار قرابة 600 ريال يمني، والسعودي نحو 160 ريالاً.