 الحزم يفوز على العربي ويتأهل لدور الستة عشر بكأس خادم الحرمين الشريفين - بوابة الشروق
الإثنين 25 سبتمبر 2023 2:29 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس؟
النتـائـج تصويت

الحزم يفوز على العربي ويتأهل لدور الستة عشر بكأس خادم الحرمين الشريفين

د ب أ
نشر في: الإثنين 25 سبتمبر 2023 - 1:40 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 سبتمبر 2023 - 1:40 ص

تأهل فريق الحزم إلى دور الستة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك عقب فوزه على ضيفه العربي (دوري الدرجة الأولى) 3 /1، مساء الأحد، ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة.

وتقدم الحزم عن طريق فايز سليماني في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني بعد ذلك بخمس دقائق.

وفي الدقيقة 30 سجل محمد الثاين الهدف الثالث للحزم، قبل أن يسجل دييجو ميراندا هدف تقليص الفارق للضيوف في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وشهدت المباراة تعرض أحمد المولد لاعب العربي للطرد في الدقيقة 82.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك