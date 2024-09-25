وليد فواز ضابط يحقق في جريمة غريبة بـ«بنسيون دلال»

روجت الشركة المنتجة لفيلم "بنسيون دلال" المقرر طرحه بدور العرض السينمائي يوم 10 أكتوبر المقبل، حيث نشرت عبر حساباتها على السوشيال ميديا، البوستر الدعائي المنفرد للفنان وليد فواز المشارك في العمل، معلقة: "الضابط مجدي بيحاول يفهم إيه اللي بيحصل في بنسيون دلال.. استنوه في فيلم بنسيون دلال 10 أكتوبر بجميع دور العرض المصرية والعربية".

وتدور أحداث الفيلم حول سيد الجدع، الذي يقرر أن يخدع أبناءه الخمسة، ويبيع البنسيون الذي يشاركونه في ملكيته بأوراق مزورة، مدعياً أنه سيسافر للقاء المستثمرين، وأثناء غيابه يحاول أحد أبنائه "مجاهد" الذي يدير البنسيون أن يقيم حفلة غنائية لتحقيق مكسب يثير إعجاب الأب.

كما يحاول في نفس الوقت الابن "عادل" المطرب أن يدعو منتج مهم لسماعه وهو يغني، أما الابنة "عايدة" الناشطة النسوية، فتقوم بدعوة عدد من أصدقائها ومتابعيها لتصوير فيلم عن التحرش، كذلك يستضيف الابن "عصام" المتشدد دينيا أمير جماعته ومعه شخص غامض في البنسيون، كل ذلك يحدث بينما يحاول الابن "باستاردو" سرقة البنك المجاور للبنسيون من خلال نفق قام بحفره في بدروم البنسيون، لكن تتشابك الخطوط، وتتعقد بسبب مفاجأة غير متوقعة للجميع. على جانب آخر، يعرض للفنان وليد فواز حاليا، مسلسل "برغم القانون"، الذي يقدم خلاله شخصية "ياسر"، والتي أشاد بها الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الفترة الماضية.

مسلسل "برغم القانون" بطولة إيمان العاصي، ووليد فواز، ومحمد محمود عبد العزيز، وهاني عادل، ومحمد القس، وإيهاب فهمي، وعابد عنان، وفرح يوسف، وعايدة رياض، ولبني ونس، وصبري عبد المنعم، وجيسيكا حسام الدين، ونبيل علي ماهر، وشادي مقار، وهو من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج الشركة المتحدة، وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار، ومحمد عبد العزيز.