بعثة الأهلي تصل الرياض لمواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي

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وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الرياض، منذ قليل، لمواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي.

وكانت بعثة الأهلي برئاسة محمد الغزاوي، عضو مجلس الإدارة، قد غادرت مطار القاهرة الدولي، خلال الساعات القليلة الماضية، متجهة إلى المملكة العربية السعودية.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الجمعة المقبل في بطولة كأس السوبر الإفريقي في المباراة التي تقام على ملعب المملكة آرينا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويديرها الحكم الليبي معتز الشلماني.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة الزمالك في كأس السوبر الإفريقي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: يحيى عطية الله - ياسر إبراهيم - أشرف داري - رامي ربيعة - يوسف أيمن - محمد هاني - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور - عمر الساعي - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا - عمرو السولية - حسين الشحات - رضا سليم - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: وسام أبو علي - محمود عبد المنعم كهربا.