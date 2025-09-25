إسرائيل: رصدنا محاولة استهداف مروحية بصاروخ في مدينة غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، رصد محاولة إطلاق قذيفة صاروخية باتجاه مروحية حربية في أجواء مدينة غزة، التي تسعى تل أبيب لاحتلالها وتهجير مواطنيها، ضمن حرب إبادة جماعية ترتكبها منذ نحو عامين.

وقال جيش الاحتلال في بيان: "تم رصد محاولة فاشلة لإطلاق قذيفة صاروخية من مدينة غزة نحو مروحية حربية لسلاح الجو دون وقوع إصابات أو أضرار حيث واصلت المروحية مهامها دعما للقوات المقاتلة في الميدان".

وفي 21 سبتمبر الجاري أعلن الجيش الإسرائيلي تعميق عملياته البرية بمدينة غزة، ضمن خطة أقرتها حكومته لاحتلال القطاع تدريجيا، والتي بدأ تنفيذها في 11 أغسطس الماضي بهجوم واسع على المدينة.

ويأتي ذلك بينما ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين بغزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت 65 ألفا و419 شهيدا و167 ألفا و160 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.​​​​​​​