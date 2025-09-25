سنغافورة تعدم رجلا ماليزيا متهما بتهريب المخدرات

أعدمت سنغافورة، رجلًا ماليزيًا اليوم الخميس لاتهامه بتهريب المخدرات، مما يرفع عدد حالات الإعدام في سنغافورة إلى 11 هذا العام، على الرغم من تجدد الدعوات المطالِبة بإلغاء عقوبة الإعدام.

ونفذ حكم الإعدام ضد داتشينامورثي كاتايا /39 عامًا/ بعد ظهر اليوم، بعد تأخير لفترة وجيزة لسبب غير معلوم.

وألقي القبض على داتشينامورثي عام 2011، وتمت إدانته لاحقًا بتهريب نحو 45 جرامًا من الهيروين إلى سنغافورة. وكان من المقرر أن يتم شنقه عام 2022، لكنه حصل في اللحظة الأخيرة على تأجيل، انتظارًا لطعن قانوني رُفض من قِبل المحكمة في أغسطس الماضي.

وكانت أكثر من 30 منظمة حقوق إنسان ومجتمع مدني قد جددت مطالبتها هذا الأسبوع لسنغافورة بوقف عمليات الإعدام.

وتنص قوانين سنغافورة الصارمة على تطبيق عقوبة الإعدام بحق من يحمل أكثر من 15 جرامًا من الهيروين و500 جرام من القنب.