حماية المستهلك يطلق نصائح وتحذيرات عند شراء حلوى المولد

وجه جهاز حماية المستهلك بعض النصائح والتحذيرات للمستهلكين عند شراء حلوى المولد النبوي بضرورة التأكد من وجود (تاريخ الإنتاج– انتهاء الصلاحية– اسم المنتج– اسم المصنع) مدون على المنتج ، واختيار المحلات والأماكن المرخص لها ببيع وتداول حلوى المولد الموثوق بها، والتي تتوافر فيها الشروط الصحية، والتأكد من سلامة الحلوى قبل شرائها على أن تكون طازجة وذات جودة جيدة.

وطالب الجهاز - فى بيان له اليوم الاحد - بعدم شراء الحلوى من المصانع غير المرخصة التي لا تخضع للرقابة الصناعية أو الصحية ، مع مراعاة تخزين الحلوى في أماكن صحية جيدة التهوية، بعيدا عن الحرارة والرطوبة والحشرات ، منوها بأنه يفضل تخزين الحلوى، ووضعها في الثلاجة، للمحافظة على فترة صلاحيتها، مؤكدا ضرورة عدم شراء الحلوى المكشوفة والمعرضة للأتربة والجراثيم.