ليبيا تسجل 1639 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل 1639 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، منها 1301 حالة جديدة و338 لمخالطين، كما تم تسجيل 766 حالة شفاء، وخمس حالات وفاة.

وأوضح المركز -في بيان، أوردته بوابة (الوسط) الإخبارية الليبية- أنه تسلم 6002 عينة موزعة على المختبرات، والتي أظهرت سلبية 4 آلاف و363 عينة، بينما تم تأكيد إصابة 1639 شخصا.

وأشار البيان إلى أن إجمالي عدد الإصابات في ليبيا ارتفع إلى 56 ألفا و13 حالة منذ بداية ظهور الوباء في البلاد، بينها 24 ألفا و487 حالة نشطة حتى الآن، فيما تعافى 30 ألفا و731 شخصا، ووفاة 795 حالة.