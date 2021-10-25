سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا تحذر مهددي الاستقرار في ليبيا بحظر السفر

حذرت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا، اليوم الاثنين، الأفراد أو الكيانات المشاركة في الأعمال التي تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو التي تعرقل أو تقوض نجاح عملية الانتقال السياسي أو التي تقدّم الدعم لهذه الأعمال، من أن اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 24 من القرار 1970 (2011) قد تصنفهم وفقا لتدابير حظر السفر وتجميد الأصول.



ورحبت السفارات الخمس، في بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء الليبية، بنشر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية استمارات قوائم التزكية المطلوبة لمرشحي الرئاسة والبرلمان، واصفة هذه الخطوة بأنها "تطور مهم لمن يرغبون في الترشح"، على النحو المبيّن في خطة تنفيذ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.



كما رحبت الدول الخمس بالإجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والتي تم تأكيدها خلال مؤتمر 21 أكتوبر لتسهيل الاستعدادات لإجراء الانتخابات الليبية، وخاصة توفير التمويل الكافي للمفوضية والتدابير الأمنية اللازمة.



وأشاد البيان باستضافة ليبيا الناجحة لمؤتمر الاستقرار في 21 أكتوبر، مشيرا إلى أنه تم السماح لكبار المسؤولين من البلدان والمنظمات في جميع أنحاء العالم بالتلاقي في طرابلس ودعم سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.