محافظ قنا يشارك في ورشة عمل حول تطوير صناعة العسل الأسود

شارك اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، في ورشة عمل حول تطوير صناعة العسل الأسود، تحت عنوان "التعرف على إجراءات ومتطلبات التراخيص والاتجاهات الحديثة في صناعة المواد العذائية"، التي نظمها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة.

جاء ذلك بحضور إليزابيث كاليشيان مدير قطاع الأغذية بمركز تحديث الصناعة، ومسئول تطوير تكتل العسل الأسود، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية، وأحمد الشرقاوي المدير الإقليمي لمركز تحديث الصناعة، وفريق عمل تطوير التكتلات الاقتصادية، وعدد من العاملين بصناعة العسل الأسود بالمحافظة‪ .‬

وأوضح الداودي اختيار صناعة العسل الأسود كأحد التكتلات الاقتصادية التي سيتم تطويرها ضمن المرحلة الأولى من محور تطوير التكتلات الاقتصادية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مشيرا إلى أن مرحلة تطوير تكتل صناعة العسل الأسود سوف تساهم فى تحسين جودة المنتج النهائي بما يسمح بإمكانية تصديره للخارج، مؤكدا أن تنمية التكتلات الإنتاجية ذات الميزة التنافسية للقطاعات الاقتصادية سوف توفر فرص عمل حقيقية للشباب، وتؤثر على تحسين مستوى الدخل المادي للمواطنين العاملين بتلك الصناعات.

ومن جانبها، قالت إليزابيث كاليشيان إن تطوير تكتل صناعة العسل سيشمل تدريب العاملين بهذا القطاع على كيفية إدارة المشروع بطريقة علمية، بالإضافة إلى تطوير التصنيع وفقًا للأساليب والمعدات الحديثة التي تسهم في توفر الوقت والجهد والتكلفة وتعطي جودة أفضل للمنتج، مضيفة أن البرنامج سيوفر الدعم المالى للعاملين بهذا القطاع، تسهيلا عليهم فى تنفيذ أعمال تطوير تلك الصناعة‪ .‬

وشهدت ورشة العمل إجراء مجموعة من النقاشات بين العاملين في صناعة العسل الأسود وفريق عمل تطوير التكتلات الاقتصادية والمحاضرين، تم خلالها عرض بعض الأفكار والمتطلبات التي تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من تطوير التكتل، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتنمية الصعيد، وتطبيق نموذج تنمية متكامل يمكن تعميمه على باقي المحافظات.