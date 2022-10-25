الحكومة الصومالية: مقتل أكثر من 100 مسلح من حركة الشباب بينهم قيادات بارزة

قالت الحكومة الفدرالية في الصومال، إن أكثر من 100 من مسلحي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، بينهم قيادات بارزة، قتلوا خلال عمليات عسكرية بمحافظة شبيلي الوسطى جنوب شرقي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة أصدرت بيانا، مساء أمس، بشأن تطورات العمليات العسكرية ضد فلول مسلحي الشباب في المحافظة.

وأشار البيان إلى تدمير سيارات تحمل معدات عسكرية في عمليات نفذتها المخابرات الوطنية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين خلال الساعات الثمانية والأربعين الماضية.

وجرت العمليات العسكرية في منطقتي مساجد علي جدود، وبورعولو المعروفة باسم دوليلي بمحافظة شبيلى الوسطى.

وقال البيان: "جرت العملية الأولى يوم السبت الموافق 22 أكتوبر، واستهدفت مرآبا ومنزلا كانت تجتمع فيه قيادات وعناصر مليشيات الشباب، وأسفرت عن مقتل 21 منهم بينهم القيادي عبدالله علي عرالي".

وأضاف البيان: "جرت العملية الثانية يوم الأحد الموافق 23 أكتوبر في ضواحي منطقة مساجد علي جدود، وأسفرت عن مقتل 11 من عناصر مليشيات الشباب، وإصابة أكثر من 30 آخرين".

وأوضح البيان أن العملية الثالثة "التي تعد الأقوى" تمت في منطقة بورعولو حيث كان يجتمع عناصر الجبهات بقيادة القيادي مصعب عبدالله سني، وقيادات أخرى من أجل التخطيط لشن هجوم على الجيش الوطني.

واستهدفت العملية الرابعة مليشيات فارة من العمليات السابقة، وتمت أثناء تجمعهم، وتم القضاء عليهم جميعا.

وأكدت الحكومة الفدرالية التزامها بالتعاون مع "المقاومة الشعبية" والشركاء الدوليين بالقضاء على فلول مسلحي حركة الشباب.