عقد لقاء اليوم المفتوح لحل مشاكل المواطنين في الأقصر

عقد محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، لقاء "اليوم المفتوح" للمواطنين؛ للاستماع إلى شكواهم وإيجاد الحلول العاجلة والفورية لمشاكلهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة، بحضور رؤساء المدن والمراكز ومديري المديريات الخدمية، ومحمود فاروق مدير إدارة خدمة المواطنين.



وتم خلال اللقاء، الاستماع إلى شكاوى المواطنين الذين حضروا اللقاء ومتطلباتهم.



ووجه السكرتير العام، ببحث ودراسة الشكاوى، وإيجاد الحلول العملية التي تتيح حصول كل مواطن على حقه، بما لا يتعارض مع القوانين ووفقا لطبيعة كل شكوى.



ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر، ضرورة وضع حلول للشكاوى وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين في جميع القطاعات بمراكز وقرى المحافظة والإستجابة العاجلة لطلباتهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين.