سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف عددا من المناطق في جنوب لبنان

أغارت الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية بعد ظهر اليوم الجمعة على عدد من المناطق في جنوب لبنان.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم سلسلة غارات جوية استهدفت عدة بلدات في جنوب لبنان، ومجرى نهر الليطاني شمال غرب بلدة البويضة شرق لبنان ومركز الهيئة الصحية الاسلامية في بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية بلدة صديقين الجنوبية. كما استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق عام القاسمية - برج رحال في جنوب لبنان ما أدى الى مقتل سائقها. واستهدفت الغارت في اندلاع النيران في مزرعة بيت راشد حيث أشجار الزيتون، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وتعرضت بلدة الجميجمة قبل ظهر اليوم لغارة جوية إسرائيلية. وشنّ الطيران الحربي الاسرائيلي صباح اليوم غارة جوية استهدفت بلدة كفردونين الجنوبية، ما أدى إلى مقتل شخص وجرح آخر.