 غرق 8 مهاجرين على الأقل إثر غرق قارب قبالة جزر الكناري - بوابة الشروق
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غرق 8 مهاجرين على الأقل إثر غرق قارب قبالة جزر الكناري

مدريد - د ب أ
نشر في: الأربعاء 25 نوفمبر 2020 - 11:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 نوفمبر 2020 - 11:05 م

غرق ما لايقل عن 8 أشخاص في المحيط الأطلسي، عقب غرق قاربهم بالقرب من ساحل جزيرة لانزاروت في جزر الكناري، بحسب ما ذكرته صحيفة كانارياس 7 اليوم الأربعاء.

وكان القارب الخشبي يحمل ما لا يقل عن 36 شخصا، وعلى وشك الوصول للجزيرة، عندما اصطدم بصخور بالقرب من بلدة أورزولا خلال الليل في ظل الأمواج المرتفعة.

ووفقا للتقارير، تم إنقاذ 28 شخصا، ولكن عدد الضحايا مرشح للزيادة، حيث قال الناجون إن هناك أشخاصا مازالوا في عداد المفقودين، ومن بينهم امرأة وطفل.

وشارك عدد من المتطوعين، وطائرة إنقاذ بحري وطائرة مسيرة تابعة للشرطة في عملية البحث التي تردد أنها قد تستمر حتى يوم السبت.

وتقع جزر الكناري، والتي تشمل لانزاروت وكذلك جران كناريا وتينيريفي، قبالة الساحل الغربي لأفريقيا ولكنها جزء من إسبانيا.


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