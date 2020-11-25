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هيئة السوق المالية السعودية ترصد شبهات تلاعب في السوق

السعودية - ارشيفية
السعودية - ارشيفية
الرياض - د ب أ
نشر في: الأربعاء 25 نوفمبر 2020 - 6:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 نوفمبر 2020 - 6:09 م
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الأربعاء، رصد عدد من الشبهات التي انطوت على تلاعب وتضليل ومخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الأربعاء إنها "تعمل على استكمال الإجراءات اللازمة بشأن هذه الشبهات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية بشأن المخالفين بما في ذلك إحالتهم للنيابة العامة.

يأتي ذلك في ظل ما تشهده السوق المالية من ارتفاعات وتذبذبات في أسعار أسهم بعض الشركات.

وأكدت الهيئة اليوم حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة".

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