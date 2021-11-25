بدأت، مساء اليوم الخميس، فعاليات افتتاح طريق الكباش الأثري، في محافظة الأقصر جنوبي مصر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودولة رئيس الوزراء، وما يقرب من 20 وزيراً وأكثر من 200 من ممثلي وكالات الأنباء والصحف والقنوات التليفزيونية المحلية والدولية، ومجموعة من المدونين والمؤثرين المصريين والأجانب

وفي ضوء ذلك ترصد « الشروق» خلال السطور التالية أعمال تطوير معابد الكرنك.

- تم تنظيف وترميم صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك والتي تضم 134 عموداً، حيث تم الانتهاء من ترميم 12 عموداً شارك فيها أكثر من 130 مرمما مصريا.

- ترميم وتجميع وإعادة تركيب تمثال الملك تحتمس الثاني بمعابد الكرنك، والذي كان مقسم إلى 74 قطعة منذ اكتشافه.

- يبلغ ارتفاع التمثال بعد ترميمه نحو 11 متراً، وهو من أضخم التماثيل بمعابد الكرنك، واستغرق ترميمه نحو 6 أشهر.

- الانتهاء من ترميم تمثال المعبود آمون من عصر الملك توت عنخ آمون وذلك بالتعاون مع المركز المصري الفرنسي لدراسات معابد الكرنك.

- تم وضع تصور كامل لترميم التمثال، واستكمال منطقة الصدر والساق اليسرى وذلك بناء على تمثال أخر يماثله في هيئته وتاريخه بالمتحف المصري بالتحرير.