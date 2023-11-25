طعن ضابط الشرطة المدان بقتل جورج فلويد بسجن أمريكي

ذكرت تقارير إعلامية أمريكية، أن ديريك شوفين، رجل الشرطة الأمريكي السابق، المسجون بتهمة قتل جورج فلويد، أصيب بإصابات خطيرة، في حادث طعن في سجن اتحادي في ولاية أريزونا أمس الجمعة.



وتردد أن شوفين نجا من الهجوم من قبل نزيل آخر، في السجن وحالته مستقرة، طبقا لتقارير إعلامية، نقلا عن مصادر لم يتم الكشف عنها على صلة بالحادث.



وكان شوفين، رجل الشرطة السابق، في مينيابوليس، قد اتهم بالضغط بركبته على رقبة فلويد وهو ملقى على الأرض لأكثر من تسع دقائق، في مايو 2020، وأدانته المحكمة بجرم القتل وانتهاك حقوق فلوريد.



وأثار فيديو حادث إلقاء القبض على فلويد بطريقة وحشية غضبا واسع النطاق في أمريكا واحتجاجات حاشدة بشأن وحشية الشرطة والتمييز ضد السود.



وتجدر الإشارة إلى أن شوفين ضباط أمريكي أبيض وفلويد أسود.



وأكد مكتب السجون الأمريكي، أن نزيلا في معهد "توسكون الإصلاحي الفيدرالي" تعرض للطعن في هجوم، لكن لم يذكر اسم الشخص.