تحرك برلماني بشأن عدم توافر مضخات الأنسولين للأطفال مصابي السكر

تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن عدم وجود برنامج صحي يدعم توفير مضخات الأنسولين للأطفال مصابي السكري.

وقالت سعيد في سؤالها: «في ظل المبادرات الإنسانية التي تتبناها الدولة المصرية لدعم صحة المواطنين والرفع من جودة حياتهم، وكان على رأسها مبادرة 100 مليون صحة التي نجحت نجاحًا لم يسبق له مثيل، كما تتبنى الحكومة مبادرة لبناء الإنسان، إلا أنني وإلى الآن لم أجد برنامجًا صحيًا متكامل الأركان لدعم الأطفال مرضى السكري ولا سيما بدعم وتوفير مضخة الأنسولين لهم».

وأضافت: «مصر تحتل المرتبة الثامنة عالميًا في الإصابة بمرض السكري، ووفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فقد بلغت نسبة مصابي السكري ٢١.٣% من المواطنين، منهم ٢٠٠ ألف طفل مصاب بالسكري، و٩٠% من هذه النسبة يعتمد على الأنسولين بشكل كامل».

وأشارت إلى أن تخصيص برامج حماية لدعم توفير المضخة، سواء بدعم وتعاون من وزارة الصحة ومنظمات المجتمع المدني والدولي مع شركات الأدوية كجزء من المسؤولية المجتمعية مع وجود منح دولية لهذا الشأن، يدعم ولو بجزء من ثمن هذه المضخة ويساهم في تحسين جودة حياة الأطفال.

وأضافت: «ولاسيما أن الطفل يتعرض للوخز أكثر من عشر مرات يوميًا بين تناوله الجرعات وقياس السكر، مما يعرضه لفقدانه لأعصابه الطرفية مع الوقت، كما أن نقص شرائط تحليل السكر من آن إلى آخر يعد عائقًا أمام توفير خدمة صحية آمنة للأطفال».

ووفقًا لسعيد، فإن «توفير هذه المضخة ولو بدعم جزئي ينقذ الأطفال من إغماء السكر، ويقلل فرص الحجز بالمستشفيات، ويقلل استهلاك جرعات الأنسولين، ويحسن جودة حياة الطفل».