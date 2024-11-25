هجوم أوكراني بالصواريخ والمسيرات على كورسك الروسية

أعلن حاكم منطقة كورسك الروسية المتاخمة للحدود الأوكرانية، اليوم، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 7 صواريخ أوكرانية أثناء الليل فوق المنطقة، كام تم تدمير 7 طائرات مسيرة أوكرانية. حسب وكالة رويترز.

ونقلت قناة العربية عن رومان أليوخين، وهو محلل عسكري مؤيد للجيش الروسي ويعمل مستشارا لحاكم كورسك، على تطبيق تليغرام أن "كورسك تعرضت لهجوم كبير بصواريخ أجنبية الصنع" أثناء الليل.

واعترفت كييف في مطلع الأسبوع بأنها فقدت منذ ذلك الحين أكثر من 40% من الأراضي التي سيطرت عليها، حيث شنت القوات الروسية موجات من الهجمات المضادة لاستعادة السيطرة على المنطقة.

وفي تطور ميداني جديد، دوت انفجارات في مدينة خيرسون التي تسيطر عليها كييف، بحسب ما جاء في صحيفة "أوبشيستفيني نوفوستي". ولم يتم تقديم تفاصيل، كما لم يتم الإعلان عن أي تحذير من غارة جوية في المناطق التي تسيطر عليها السلطات الأوكرانية من مقاطعة خيرسون.

وقال مصدر أمني لوكالة الإعلام الروسية إن القوات الروسية ألقت القبض على بريطاني من المرتزقة يقاتل مع الجيش الأوكراني في منطقة كورسك الروسية، والتي لا تزال القوات الأوكرانية تسيطر عليها جزئيا.

كانت هيئة الإذاعة البريطانية BBC ذكرت في وقت سابق أن وزارة الخارجية البريطانية تدعم عائلة رجل بريطاني بعد تقارير عن اعتقاله.