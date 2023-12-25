حكومة الحرب الإسرائيلية تبحث مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة

تعتزم حكومة الحرب الإسرائيلية في وقت لاحق اليوم الاثنين بحث اقتراح لإنهاء الحرب في غزة، وفقا لما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قد ذكرت في وقت متأخر من مساء الأحد أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا في وقت سابق أن الاقتراحا الجديد لوقف إطلاق النار قدمته مصر، ويتضمن إطلاق سراح المزيد من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد يوم الأحد أنهم سيواصلون القتال حتى يتم هزيمة حركة حماس الفلسطينية بالكامل.

وقال نتنياهو إن هذه هي الطريقة الوحيدة للقضاء على حماس وإعادة جميع المحتجزين والتأكد من أن قطاع غزة لم يعد يشكل تهديدا لإسرائيل.

وذكرت قناة الشرق للأخبار السعودية، في نفس اليوم، نقلا عن مصادر مطلعة أن هذا الاقتراح ينص على إنهاء الحرب على عدة مراحل.

ويشير المقترح إلى أنه في مرحلته الأولى، سيكون الهدف فرض وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين على الأقل. خلال هذا الوقت، سيتم إطلاق سراح 40 محتجزا. وفي المقابل ستطلق إسرائيل سراح 120 أسيرا فلسطينيا لديها. وسيلي ذلك -في المرحلة الثانية-إجراء حوار فلسطيني برعاية مصر.

وتنص المرحلة الثالثة بعد ذلك على وقف كامل لإطلاق النار واتفاق شامل بشأن تبادل المحتجزين والأسرى. وفي خطوة أخيرة، تسحب إسرائيل جيشها، ويتمكن جميع النازحين من العودة إلى منازلهم.