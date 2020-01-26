يواصل فيروس كورونا الانتشار في الصين، حتى أعلنت السلطات اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات إلى 56 حالة، وإصابة 1975، وكان أول ظهور لفيروس كورونا في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي بوسط الصين، والتي أغلقت من قبل السلطات الصينية لكبح انتشار الفيروس.

وأعلنت وكالة أنباء شينخوا الصينية، أن مدينة ووهان بدأت في بناء مستشفى يوم الخميس في وسط المدينة لمكافحة الكورونا، ومن المفترض أن يتم الانتهاء من بنائها في غضون 6 أيام، ليبدأ استخدامها في يوم 3 فبراير، وتقدر المساحة التي تقوم عليها المستشفى بـ25 ألف متر مربع، لتستوعب حوالي 100 سرير.

وستبنى هذه المستشفى على غرار نموذج مستشفى شياو تانج شان، باستخدام المنازل الخشبية المنقولة، بحيث يتم الانتهاء من البناء بسرعة، وقد بنيت مستشفى شياو تانجشان في غضون 7 أيام، وكان ذلك وقت تفشي مرض السارس في العاصمة الصينية بكين عام 2003.

كيف يمكن للصين أن تبني المستشفى في غضون 6 أيام؟

ووفقاً لشبكة (بي بي سي)، قال يانتشونج هوانج، عضو الصحة العالمية بمجلس العلاقات الخارجية: "الصين لديها سجل في إنجاز الأمور بسرعة حتى بالنسبة للمشاريع الضخمة مثل هذا".

وأضاف إن "الأعمال الهندسية هي ما تجيده الصين، فهي لديها سجلات في بناء ناطحات السحاب بسرعة، وهذا أمر يصعب على الغربيين تخيل أن يتم تنفيذه".

وقال هوانج، إنه سيتم جلب المهندسين من جميع أنحاء البلاد من أجل إكمال البناء في الوقت المناسب، أما فيما يتعلق بالإمدادات الطبية، يمكن لووهان الحصول على إمدادات من مستشفيات أخرى أو أن يطلبوها بسهولة من المصانع.

ووفقا لشبكة (CGTV) الصينية، فنظرًا لأن ملكية الأراضي في المدن الصينية مملوكة دستوريًا للحكومة ويتم تأجيرها بشكل خاص للمواطنين، فإن هذا يعني أنه يمكن تنفيذ أعمال البناء الطارئة في الحال، ومع وجود القوى العاملة الضخمة في البلاد يمكن تشيد البناء بسرعة وبجودة عالية دون حدوث أي ضرر.

ووفقا للشبكة فسيتم تسمية المستشفى الجديد باسم (هوشنشان) أي مستشفى جبل هوشن، وبدأ بالفعل بناء المستشفى من يوم الخميس الماضي، في الناحية الغربية من مدينة ووهان، وسيتم استخدام مادة البولي إيثيلين عالية الكثافة لمنع تسرب المياه الملوثة والفيروس إلى الأرض، لوجود موقع بناء المستشفى بجانب بعض المباني السكنية.