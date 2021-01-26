قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن ضميره مرتاح من شهادته أمام محكمة النقض في قضية إطلاق الرصاص التي كان متهمًا فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك، معقبًا: «الشهادة أمام المحكمة حاجة صعبة جدًا وفيها رهبة هائلة»

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الاثنين، أنه قضى سبعة ساعات خلال إدلائه بشهادته أمام المحكمة، متابعُا: «الشهادة كانت شقين، شق كمشارك في المظاهرات وشق آخر من كوني محلل سياسي».

وتابع: «شهادتي كانت 42 ورقة بخط اليد و11 ألف كلمة، تم اختصارها في كلام شديد السذاجة بعدها واتهامات بأني السبب في براءة مبارك»، مشيرًا إلى أنه تم سؤاله بالتحديد كالتالي: «هل تعتقد أن المتهم محمد حسني مبارك قد أمر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين في مظاهرات 25 يناير وماتلاها من 18 يومًا؟».

وأوضح أن إجابته على السؤال كانت أنه «يعتقد أن الفريق حسني مبارك قائد القوات الجوية في حرب أكتوبر ورئيس الجمهورية السابق لا يمكن من وطنيته أن يأمر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين وإلا كان الآلاف من الضحايا والقتلى»، بحسب ذكره.

وأكد وجود الضحايا والقتلى في ثورة 25 يناير، ولكن ليس بأوامر لإطلاق الرصاص، موضحًا أنه أدلى بشهادة خبير فني في المحكمة واعتقاده يمثل جزء من تكوين ضمير المحكمة.



